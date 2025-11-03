Microsoft Edge incorpora sensores para detectar en tiempo real las estafas a página completa y bloquearlas más rápido

El navegador Edge de Microsoft ha incorporado sensores que le permiten detectar las potenciales estafas a página completa y bloquearlas en tiempo real para todos los usuarios.

Microsoft ofrece en su navegador una protección que bloquea las estafas conocidas como 'scareware', que buscan asustar a los usuarios con un aviso falso a pantalla completa sobre un error de sistema, una acusación de delito o una alerta de virus, entre otros.

Este bloqueador de 'scareware' utiliza un modelo de visión artificial local que está disponible por defecto en la mayoría de equipos Windows y Mac con un configuración de, al menos, 2GB de memoria RAM y un procesador con 4 núcleos.

Según la compañía, "protege a los usuarios de las estafas antes de que los sistemas de inteligencia de amenazas tradicionales las detecten". También permite a los usuarios denunciar los intentos de estafa de este tipo de encuentren, lo que ayudará a Microsoft Defender SmartScreen a bloquearla par el resto de usuarios de todo el mundo.

Microsoft reforzará este bloqueador con unos sensores, con el objetivo de agilizar la acción contra las estafas de rápida propagación. A partir de la versión Edge 142, el sensor "notificará a SmartScreen sobre la posible estafa de inmediato, sin compartir capturas de pantalla ni ningún otro dato adicional a los que SmartScreen ya recibe", explica la compañía en su blog oficial.

La función del sensor estará activada para todos los usuarios que tengan habilitada la función SmartScreen, pero Microsoft indica que aun con él desactivado, el bloqueado de 'scareware' seguirá funcionando.