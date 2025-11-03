Mazón registra en Les Corts el escrito de renuncia de 'president'

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha registrado a las 15.24 horas de este lunes en Les Corts su renuncia al cargo de jefe del Consell, seis horas después de haberlo anunciado en una comparecencia pública.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", reza el escrito presentado por registro de entrada.

Mazón ha anunciado a primera hora de este lunes que iba a presentar su dimisión, al considerar que no "puede más" a nivel personal y que "la Generalitat necesita un nuevo tiempo", un año después de la dana que provocó 229 fallecidos en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Además, ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell. Fuentes consultadas habían señalado que la renuncia se iba a presentar en los próximos días, aunque finalmente se ha formalizado por registro de entrada en la cámara autonómica a las 15.24 horas.