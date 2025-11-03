Laia Aleixandri: "El Clásico ya era importante antes de la derrota"

La jugadora internacional española del Barça Femení Laia Aleixandri aseguró este lunes que el próximo Clásico de la Liga F Moeve ante el Real Madrid "ya era importante antes del resultado del fin de semana", la derrota contra la Real Sociedad, y que el equipo lo afrontará "con las mismas ganas" y consciente de que los tres puntos son "muy importantes".

"Un Clásico siempre es especial para el Barça y para el Madrid. Ya tenía importancia antes del resultado del fin de semana, y la seguirá teniendo. Lo afrontaremos con las mismas ganas, sabiendo que esos tres puntos son muy importantes", señaló Aleixandri en declaraciones a los medios antes de la V Gala Femenina de Fútbol Europeo de Mundo Deportivo en referencia al Clásico del 15 de noviembre.

La defensa blaugrana también se refirió a la inesperada derrota del domingo ante la Real Sociedad (1-0), en la que fue protagonista por una acción de penalti que permitió a las donostiarras marcar el gol del triunfo. "En el momento sentí que sí me tocaba la mano; después lo he vuelto a ver y creo que viene de un rebote que me da en el pecho. Pero bueno, ya sabemos que son decisiones arbitrales", explicó.

Más allá de la jugada, subrayó que el equipo debe centrarse "en analizar el partido, ir más allá de una decisión arbitral y seguir mejorando día a día para competir como lo estamos haciendo". "Hasta ahora llevábamos un inicio de temporada impecable, y creo que esta derrota nos ayudará", añadió.

"Esto es deporte: no siempre se puede ganar. Este equipo está hecho para competir y para ganar todo, pero cuando no se consigue también hay cosas positivas que en el futuro nos ayudarán a seguir compitiendo al nivel que queremos", afirmó.

Por último, destacó el planteamiento del conjunto donostiarra. "La Real Sociedad nos planteó un partido muy serio, un equipo muy compacto. Nosotras tenemos que sacar muchas más herramientas para afrontar este tipo de partidos, y en eso trabajaremos. No diría que fue un mal día, pero sí que debemos mejorar para saber reaccionar mejor ante situaciones así. Seguro que lo haremos", concluyó.