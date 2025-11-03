Agencias

La UE anuncia cinco millones en respuesta al huracán 'Melissa' en Jamaica, Cuba y Haití

La Unión Europea ha anunciado este lunes cinco millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia para atender a las comunidades afectadas tras el paso del huracán 'Melissa' en Jamaica, Cuba y Haití.

En este sentido, aparte de los fondos anunciados, el bloque europeo ha informado de que prepara vuelos humanitarios y el despliegue de reservas de ayuda europeas, a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

Asimismo, ha explicado que Francia, Luxemburgo, Bélgica y Alemania ya han realizado ofertas para el despliegue de ayuda de emergencia, incluyendo material de refugio, agua y saneamiento, equipos de protección y apoyo energético, así como el despliegue de un equipo médico con un hospital de campaña por parte de España.

"El huracán 'Melissa' es un claro recordatorio del devastador impacto que pueden tener este tipo de desastres", ha declarado la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien ha señalado que la financiación se canalizará a través de los socios humanitarios de la UE sobre el terreno.

'Melissa' ha dejado cerca de 60 fallecidos en su paso por el Caribe, en particular por Jamaica, Haití, Panamá y República Dominicana. En Cuba, donde las autoridades evacuaron de manera preventiva a más de 700.000 personas, no ha trascendido la existencia de víctimas mortales, si bien se han registrado importantes daños en las infraestructuras del este de la isla.

