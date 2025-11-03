La FER y ADER organizan visitas comerciales a empresas agroalimentarias riojanas de importadores de El Salvador y México

Continúa celebrándose el programa de visitas comerciales de distintos importadores internacionales de la alimentación a la industria agroalimentaria riojana, que desarrolla la Federación de Empresas de La Rioja (FER), en colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

El objetivo de estas visitas es continuar con la labor de avanzar en la internacionalización de la industria agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma en distintos mercados.

Nuevos compradores de Centroamérica se han interesado por los productos riojanos y, por ello, se han programado visitas comerciales a 16 compañías riojanas durante los días 4 y 5 de noviembre. En estas visitas, técnicos de FER acompañan a los importadores.

Uno de los compradores es Erick Barillas, de Distribuidora Cevallos, procedente de El Salvador. El importador salvadoreño visitará las empresas Alejandro Miguel-Grupo Gam; Kel Grupo Alimentario, Conservas Emperatriz, Conservas Juan José Jiménez, Mushbits, Embutidos Luis Gil, Martínez Somalo, Cerrillo Fontecha, Pafritas y Mostea.

Por su parte, Abel Osorio, director general de Market Wine & Food de México conocerá las empresas Dulces El Avión, Foncasal Nuchar, Ajopel, Cosami, Mazapanes Soto Segura, Alejandro Miguel -Grupo Gam y Salsa Rica.

Este programa organizado por FER con la colaboración de ADER tiene como objetivo apoyar a las empresas riojanas en su internacionalización, organizando visitas a La Rioja de compradores internacionales; dando la oportunidad a las empresas de presentar sus productos directamente en sus centros de producción, facilitándoles el acceso a mercados estratégicos con respaldo institucional. Se trata además de una acción gratuita para las empresas riojanas participantes.

El día 5 de noviembre en la sede de la FER, a las 8,00h se celebrará una recepción de los importadores con la participación de la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León.