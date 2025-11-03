Agencias

La actividad económica de El Salvador creció un 5,5% en agosto impulsada por el sector de la construcción

El Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) de El Salvador aumentó un 5,5% en el mes de agosto respecto al mismo mes del año anterior gracias al impulso del sector de la construcción, que registró un alza del 29,8%.

De acuerdo con los datos divulgados por el Banco Central de El Salvador, la construcción ha crecido debido a la ejecución de múltiples proyectos de inversión pública y privada, que han aumentado, a su vez, la demanda de materiales, maquinaria y financiamiento bancario para edificaciones residenciales y no residenciales.

La expansión de este ámbito también fomentó la producción de las minas y de las canteras un 5%, mientras que las actividades de electricidad y agua superaron los niveles del año anterior por el incremento de la demanda interna y externa, con crecimientos del 2,8% y del 1,2%, respectivamente.

Asimismo, los servicios profesionales, técnicos y personales aumentaron un 10,2% su actividad por la mayor demanda de servicios jurídicos, contables, de empleo y de centros de llamadas.

Respecto a las actividades inmobiliarias, repuntaron un alza del 5,8% por el desarrollo urbanístico en el área metropolitana de San Salvador, en especial por nuevos proyectos residenciales y de apartamentos.

En paralelo, el comercio, el transporte, hoteles y restaurantes crecieron un 4,9% como consecuencia de las mayores ventas, transporte de carga, movilidad interna y de la llegada de turistas internacionales. En este sector, además, influyeron el aumento de ingresos familiares por salarios y remesas.

Las actividades financieras y de seguros aumentaron un 3,8% debido a una mayor intermediación financiera, que ha facilitado recursos tanto al sector productivo como al consumo de hogares, mientras que las industrias manufactureras crecieron un 3,2% gracias al aumento de la fabricación de minerales no metálicos.

Otras actividades económicas que registraron un crecimiento en este período fueron las comunicaciones y agropecuario (0,9%), mientras que los servicios del gobierno descendieron un 1,7%.

