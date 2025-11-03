intu Xanadú refuerza su oferta comercial y gastronómica con nuevas aperturas y remodelaciones en el último trimestre

Madrid, 3 de noviembre de 2025.- intu Xanadú continúa consolidándose como uno de los destinos comerciales y de ocio más atractivos de la Comunidad de Madrid, incorporando nuevas marcas y renovando espacios para ofrecer una experiencia única a sus visitantes.

Así, uno de los nuevos operadores que llegarán al centro será Orange con un espacio en el que los clientes podrán probar su amplia oferta en telecomunicaciones y recibir asesoramiento sobre los servicios y productos que comercializa de las mejores marcas, entre smartphones, tablets, objetos conectados y accesorios.

Por otro lado, los amantes de Lacoste están de enhorabuena con la apertura de su nueva tienda en la que podrán encontrar las últimas colecciones de moda para hombre, mujer y niños. Una marca icónica reconocida por su estilo deportivo, elegancia y su inconfundible logotipo del cocodrilo.

A la amplia oferta de establecimientos dedicados al sector de la belleza y el cuidado personal presente en intu Xanadú, se suma la llegada de Yoyo Nails, el salón de manicura y pedicura especializado en el esculpido y mantenimiento de uñas naturales de gel, acrílicas o permanentes.

Más propuestas gastronómicas y de ocio

A las más de 220 tiendas que alberga intu Xanadú en su zona de retail, cabe también destacar su amplia oferta en gastronomía y ocio, que continúa reforzándose con la llegada de Liao Pastel, un espacio en el que el visitante podrá encontrar una carta repleta de dulces elaborados con ingredientes de alta calidad, combinando la repostería tradicional con un toque contemporáneo inspirado en la pastelería asiática.

Por último, otro de los operadores en llegar a intu Xanadú en los últimos meses será Pirate Golf, un mini golf tematizado e inspirado en el universo de los piratas dirigido para toda la familia, y que se sumará al resto de propuestas de ocio exclusivas que ofrece el destino madrileño para disfrutar de diferentes experiencias en un único espacio.

Espacios renovados

Además de las nuevas incorporaciones, cabe destacar también la reapertura de tiendas emblemáticas como la marca de ropa de estilo norteamericano Hollister, la zapatería de mujer Marypaz, la tienda de ropa interior y de baño Calzedonia y el local de cocina mexicana Taco Bell, que regresan con una imagen renovada para ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. Gracias a estas remodelaciones, intu Xanadú suma en total más de 750 metros cuadrados de superficie reformada y más de un millón cien mil euros de inversión en obras.

Cabe también destacar la reapertura de la cadena de calzado y ropa deportiva Deichmann que abrirá nuevamente sus puertas a primeros de diciembre con un cambio de imagen y una ampliación de espacio, pasando de 413 metros cuadrados a 586 metros cuadrados.

Estas incorporaciones, junto con las reformas en curso, reflejan el compromiso de intu Xanadú por ofrecer una experiencia integral que combina moda, gastronomía y entretenimiento en un único espacio, consolidando su posición como referente comercial y de ocio en la región.

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de 'ágora by intu Xanadú', un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

