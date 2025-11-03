Incendiado un coche del portavoz parlamentario del partido ultraderechista Alternativa para Alemania

Un coche del portavoz parlamentario del partido político de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Bernd Baumann, ha sido incendiado este lunes en la ciudad de Hamburgo, en el norte del país sin que por el momento haya indicios de que se trate de un acto intencionado.

La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), encargada de actos contra cargos públicos, ha asumido la investigación, según destaca la televisión pública alemana ARD.

La Policía no ha publicado el nombre de Baumann, pero él mismo ha difundido un vídeo en el que denuncia los hechos. En la grabación se ven varios coches calcinados frente a su casa del distrito de Othmarschen.

El incidente se produjo en torno a las 3.20 horas de la madrugada y el político fue avisado sobre las 5.00 horas. El coche estaba a nombre de la esposa de Baumann, según informan medios alemanes.

El portal de noticias de izquierda Indymedia ha publicado una reivindicación en la que se pide "organizarse urgentemente contra el fascismo".