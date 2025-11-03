El PP en Diputación solicita a la Federación Española de Atletismo la vuelta del Meeting Iberoamericano

El PP en la Diputación de Huelva solicitará a la Real Federación Española de Atletismo la vuelta del Meeting Iberoamericano de Atletismo de Huelva que ha dejado de celebrarse este año después de que lo viniera haciendo de forma ininterrumpida desde el año 2005. A través de una moción, que se debatirá en el pleno ordinario de la Diputación de Huelva el próximo miércoles, 5 de noviembre, los populares instan a la RFEA a que reconsidere su decisión y vuelva a organizar el Meeting.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en la moción relativa al Meeting Iberoamericano de Atletismo, el grupo popular recuerda que este nació después de la celebración del XI Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Huelva con el objetivo de "consolidar en Huelva un evento atlético de carácter internacional, capaz de atraer a deportistas de primer nivel y de situar a la provincia en el mapa mundial del atletismo".

Junto con "su indudable valor deportivo", el Meeting, como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Moreno, "ha supuesto un motor de promoción y dinamización económica y turística para la provincia de Huelva". Sin embargo, y tras los Juegos Olímpicos de París 2024, la nueva junta directiva de la RFEA decide "no seguir trayendo a Huelva la celebración del Meeting", lo que "ha generado una profunda decepción y malestar entre la ciudadanía, el tejido productivo y las instituciones locales".

Por todo ello, desde el grupo popular se insta a la RFEA a que reconsidere su decisión y que el Meeting vuelva a organizarse en Huelva, reconociendo así "la trayectoria, el esfuerzo y la implicación demostrada por las instituciones onubenses durante más de dieciocho ediciones". Al mismo tiempo, se reitera el compromiso de la Diputación de Huelva con la promoción del deporte, y en particular con el atletismo, ofreciendo su colaboración institucional, técnica y económica para garantizar el éxito y la continuidad de futuras ediciones del Meeting en la provincia de Huelva.

PRESA DE ALCOLEA

En la segunda de las mociones, el grupo popular exige al Gobierno de España que aclare su postura sobre el futuro de la presa de Alcolea, "una obra que se encuentra paralizada y bloqueada por la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Huelva", ha asegurado la portavoz, quien ha añadido que "se trata de una infraestructura hidráulica fundamental para el desarrollo de la provincia".

En la iniciativa se manifiesta la "necesidad" de que el Gobierno de España adopte de "manera urgente" las medidas necesarias para la ejecución de las obras de la Presa de Alcolea hasta su completa finalización, "al objeto de evitar inundaciones por riesgo de riadas en el Odiel y para que a su vez se permita el aprovechamiento de aguas superficiales para todos los usos que procedan, ya sean agrícola, industrial y de abastecimiento humano, sin más excusas dilatorias o en caso de eludir su responsabilidad facilitar que la Junta de Andalucía las ejecute, tal y como se ha comprometido abiertamente".

Por último, en la moción también se manifiesta la "necesidad" de que el Gobierno de España impulse las actuaciones oportunas para la ejecución del canal de Trigueros, como obra complementaria a la presa de Alcolea que debe proporcionar agua al Andévalo, la Cuenca Minera y el Condado de Huelva.