El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desaloja a los moradores de tres tiendas de campaña en el Pancho Camurria

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife participaron el pasado miércoles en diversos servicios que se saldaron con la retirada de tres tiendas de campaña y diversos enseres en los aledaños del pabellón Pancho Camurria, en la calle Colombia y en la zona anexa al centro ciudadano del parque de La Granja capitalino.

En todos estos trabajos se colaboró con el personal de la empresa Valoriza encargada de estas labores de recogida de residuos y limpieza en Santa Cruz de Tenerife.

A primera hora de la mañana se visitó a los moradores de esas tiendas en el Pancho Camurria y se les indicó que no podían pernoctar en dicho espacio.

Así, estas personas recogieron las tiendas de campaña y abandonaron el lugar, para que a continuación Valoriza recogiera múltiples enseres y limpiara la zona donde se habían instalado, detalla el Ayuntamiento en una nota.

Este tipo de vigilancia de la Policía Local es habitual que tiene un requerimiento municipal fijo para evitar estos asentamientos.

También, por el aviso de los vecinos, se retiró otra tienda de campaña que, en este caso, estaba instalada en un campo de bochas municipal existente en la calle Colombia de la capital tinerfeña.

El morador recogió sus pertenencias y se marchó de esa zona para que los operarios de limpieza hicieran su labor posteriormente.

En este caso, a petición de la empresa de limpieza, los agentes colaboraron en la retirada de una multitud de enseres que se encontraban en la zona anexa al acceso al centro de atención ciudadana ubicado en el parque de La Granja.