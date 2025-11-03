EEUU destinará más de dos millones y medio para los afectados por el huracán 'Melissa' en Cuba

El Gobierno estadounidense ha anunciado este domingo la movilización de tres millones de dólares (2,6 millones de euros) para ayuda urgente para la población afectada por el paso del huracán 'Melissa' por el este de Cuba.

"Estados Unidos está coordinando con la Iglesia Católica la distribución de tres millones de dólares en ayuda humanitaria directamente a los habitantes del este de Cuba más afectados por la devastación del huracán 'Melissa'", ha señalado en su cuenta de la red social X la Oficina del Hemisferio Occidental, adscrita al Departamento de Estado, añadiendo en su breve mensaje que "nuestras oraciones están con el valiente pueblo cubano".

La presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental en el Congreso estadounidense, María Elvira Salazar, ha "aplaudido" en la misma plataforma esta decisión de la Administración de Donald Trump, si bien ha insistido en que "la dictadura debe hacerse a un lado. La ayuda es para las víctimas, no para los opresores".

El huracán 'Melissa' ha dejado cerca de 60 fallecidos en su paso por el Caribe, en particular por Jamaica, Haití, Panamá y República Dominicana. En Cuba, donde las autoridades evacuó de manera preventiva a más de 700.000 personas, no ha trascendido la existencia de víctimas mortales, si bien se han registrado importantes daños en las infraestructuras del este de la isla.