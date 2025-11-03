Agencias

Dos civiles muertos en un atentado de la guerrilla a las afueras de Cali (Colombia)

Dos civiles han muerto y un policía ha resultado herido por la detonación de un coche bomba en la localidad de Suárez, cerca de Cali, en el suroeste de Colombia, según han informado las autoridades.

La explosión se ha producido muy cerca de la estación de Policía del municipio de Suárez en el marco de un hostigamiento armado, según informa el diario 'El Tiempo'.

Las víctimas mortales serían huéspedes de un hotel cercano a la estación de Policía sobre el cual cayó uno de los artefactos explosivos lanzados durante el ataque, recogen medios colombianos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha condenado ya este "cobarde atentado terrorista", que ha atribuido al Estado Mayor Central (EMC) de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias 'Iván Mordisco'.

"Ofrecemos hasta 200 millones de pesos (45.000 euros) por información que permita anticipar y evitar hechos similares", ha afirmado Sánchez en su cuenta en X.

