Agencias

Criteria alinea su plan estratégico al de Fundación La Caixa e invertirá 8.000 millones hasta 2030

Guardar

El Consejo de Administración de CriteriaCaixa ha aprobado la adaptación de su plan estratégico entre 2025 y 2030 al de la Fundación La Caixa y prevé disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones y poner a disposición de la Fundación más de 4.000 millones hasta 2030, informa en un comunicado este lunes.

Estos datos son "con base en una previsión razonable de la rentabilidad de su cartera" y el objetivo es preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación.

Por ello, Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables, y promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal cree que Feijóo, con la dimisión de Mazón, da "un chivo expiatorio" a Sánchez en su "responsabilidad" en la dana

Abascal cree que Feijóo, con

El presidente de Finlandia afirma que el mundo entró "en una nueva era nuclear"

El presidente de Finlandia afirma

Mabel Lozano debuta en narrativa con 'Ava': "OnlyFans es entrada solapada a la prostitución y los chavales lo blanquean"

Mabel Lozano debuta en narrativa

(Previa) El Espanyol y el Betis miden su pretensión europea ante los problemas de Alavés y Mallorca

(Previa) El Espanyol y el

W2M refuerza su presencia en el mundo del motor con la marca Aspar Travel by Úbico Sports

W2M refuerza su presencia en