Cook (Fed) aprecia unos riesgos mayores sobre el mercado laboral que del lado de los precios

La miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, ha asegurado este lunes que los riesgos a la baja que pesan actualmente sobre el mercado laboral estadounidense superan a los riesgos inflacionistas.

"Consideré que esa decisión [de rebajar los tipos en 25 puntos básicos] era adecuada porque creo que los riesgos a la baja para el empleo son mayores que los riesgos al alza para la inflación. Considero que la última reducción de la tasa de referencia es otro paso gradual hacia la normalización", ha justificado en referencia a la última reunión de la Fed del 29 de octubre.

"De cara al futuro, la política monetaria no sigue un camino predeterminado. Nos encontramos en un momento en el que los riesgos para ambos lados del mandato dual son elevados. [...] Cada reunión, incluida la de diciembre, está abierta", ha abundado Cook durante un evento celebrado en Washington.

Cook ha indicado que el efecto de los aranceles se traducirá en un incremento de los precios "puntual", por lo que, posteriormente, la inflación reanudará su convergencia con el objetivo del 2% de la Fed.

Además, ha afirmado que el aumento del desempleo apunta a una desaceleración "modesta" del mercado laboral, aunque esta ralentización puede explicarse, en gran medida, por la "disminución del crecimiento demográfico a cuenta de la política migratoria".