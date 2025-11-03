Caracas acusa a Trinidad y Tobago de ser "un frente" contra Venezuela por su apoyo al despliegue de EEUU

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha criticado el apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y ha denunciado que es "un frente" contra Venzuela.

"El Gobierno de Trinidad, tristemente para el pueblo de Trinidad y Tobago, ha asumido una posición de ser un frente contra nuestro país", ha denunciado Cabello este lunes en rueda de prensa.

Cabello ha destacado que históricamente el país mantiene buenas relaciones con Venezuela, "extraordinarias". "Nosotros hemos sido agredidos por Trinidad y Tobago de mano y de voz de la señora que es primera ministra (Kamla Persad-Bissessar), que no le ha importado el tiempo de buenas relaciones", ha apuntado.

El dirigente venezolano ha argumentado que en estas situaciones se puede ver "quién es chantajeable y quién no", y en el caso venezolano "nosotros no somos chantajeables por nadie".

"Cuando un gobernante como la presidenta de Trinidad y Tobago (Christine Kangaloo) se deja chantajear, es porque tiene rabo de paja. Pregúntenle a quién tiene detenido ella en Estados Unidos, averigüen", si hay alguen "cercano a ella" que está "acusado". "Ahí uno comienza a entender muchas cosas", ha argüido.

Además, Cabello ha advertido de que tras esta "agresión", "se les va a revertir" y se ha referido a la orden del presidente Nicolás Maduro de revisar "de inmediato todos los acuerdos gasíferos".

Kangaloo "cayó en la trampa porque quien está jugando detrás de eso es el Gobierno de Guyana", según Cabello, que la ha instado a gobernar su país en lugar de meterse en los asuntos de Venezuela y permitir "al lado de las costas nuestras, ejercicios militares que sin duda eran una provocación contra nosotros, provocación en la que no caímos".

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, informó el pasado 27 de octubre de que habían avisado al Gobierno de Trinidad y Tobago sobre una operación de falsa bandera dirigida por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) que incluye atacar un buque militar estadounidense en esa isla para luego culpar a Caracas.