BP vende a Sixth Street participaciones en activos 'midstream' en EEUU por 1.300 millones

La petrolera británica BP ha llegado a un acuerdo para que fondos gestionados por Sixth Street adquieran por 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros) participaciones minoritarias en los activos de infraestructura ('midstream') de su filial BPX Energy, la división estadounidense de petróleo y gas terrestre de BP, en las cuencas Pérmica y Eagle Ford.

El pasado mes de febrero, BP anunció un objetivo de desinversiones por valor de 20.000 millones de dólares (17.335 millones de euros) para finales de 2027.

La transacción, tras la que BPX seguirá siendo el operador de todos los activos, se estructura en dos fases. De tal modo, aproximadamente 1.000 millones de dólares (867 millones de euros) se abonarán al firmar el acuerdo, y se espera que el resto se entregue antes de que finalice el año, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

Tras la finalización de ambas transacciones, la participación de BPX en los activos de infraestructura de transporte y almacenamiento de hidrocarburos en la Cuenca Pérmica pasará del 100% al 51%, mientras que su participación en los activos 'midstream' de Eagle Ford se reducirá del 75% al 25%.

Los activos de infraestructura de BPX abarcan los oleoductos e instalaciones de esta en las cuencas Eagle Ford y Pérmica, incluidas cuatro plantas centrales de procesamiento en la Cuenca Pérmica: Grand Slam, Bingo, Checkmate y Crossroads.

"Nos complace dar la bienvenida a Sixth Street como copropietario de nuestros activos de infraestructura de transporte y almacenamiento de hidrocarburos en Permian y Eagle Ford (...) Esta transacción reafirma que estamos en el camino correcto para maximizar el retorno de nuestra inversión en estas cuencas y nos permite seguir operándolas de forma segura y eficiente", dijo Kyle Koontz, consejero delegado de BPX Energy.