Azora entra en Francia con la compra a Grupo Emeis de 1.850 apartamentos para personas mayores independientes

Azora, junto con el fondo Twentytwo Real Estate Fund III, ha desembarcado en Francia con la compra al Grupo Emeis (antiguo Grupo Orpea) de su negocio de 'Senior Independent Living' en el país galo, compuesto por 17 inmuebles que suman un total de 1.850 apartamentos, según ha informado este lunes la gestora inmobiliaria.

La compañía ha explicado que estos complejos de apartamentos están orientados a atender las necesidades de personas mayores que se pueden valer por sí mismas, pero buscan un entorno seguro y de convivencia, ofreciendo servicios diseñados para el bienestar de sus residentes, incluyendo zonas ajardinadas, restaurante, cafetería, salones de TV y reuniones, así como espacios de fisioterapia y spa.

Azora ha destacado que el conjunto adquirido "constituye el portfolio de mayor calidad en el segmento de Independent Living en Francia, con activos estratégicamente ubicados en las principales ciudades del país".

Completada esta operación, Azora alcanza los 800 millones de euros en activos sénior bajo gestión, con 53 activos, con un total de 5.000 camas en residencias de ancianos y 3.000 pisos de 'Senior Independent Living'.

Con el cierre de esta operación en Francia, Azora amplía su presencia internacional y suma una nueva geografía a su trayectoria en gestión e inversión, que ya abarca 12 países. Además de España, la firma cuenta con presencia en mercados clave como Estados Unidos, Italia, Alemania, Irlanda, Grecia y Portugal.

La gestora inmobiliaria ha afirmado que Francia ha sido pionera en diversos activos inmobiliarios, especialmente en 'Senior Independent Living', segmento que empezó a desarrollar hace 25 años y que hoy cuenta con 1.100 establecimientos y 95.000 viviendas.

"Esta inversión refuerza nuestra apuesta por atender las crecientes necesidades de infraestructura social, en este caso en el segmento de tercera edad, asociado al envejecimiento de la población europea, a través del desarrollo de una oferta inmobiliaria de alta calidad. Al mismo tiempo, nos abre nuevas oportunidades de inversión en Francia, un país que, con 69 millones de habitantes, es el tercer mercado europeo en PIB e inversión inmobiliaria institucional, ha señalado Javier Rodríguez-Heredia, socio director de Azora.

Por su parte, Carlos Fernández de Araoz, socio de Azora responsable de la operación, ha resaltado que la adquisición de este portfolio "supone otro hito importante en la internacionalización" de la compañía, que extiende así sus actividades "a uno de los mercados más importantes de Europa".

En la transacción, que ha sido financiada por Société Générale, han participado distintos asesores como Orrick Herrington & Sutcliffe, CMS y Thibiere para Azora y Twentytwo Real Estate; A&O Shearman, para Société Générale; Franklin, para Jardins d'Arcadie (Acapade) y Gide, Oudot, CBRE y Crédit Agricole, para el Grupo Emeis.