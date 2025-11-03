Agencias

Ayaneo anticipa su primero teléfono para videojuegos

Ayaneo ha compartido un adelanto de su próximo dispositivo: un teléfono móvil para jugadores, con el que recuperará la esencia de un dispositivo clásico.

Ayaneo es una empresa china con apenas cinco años de vida que está especializada en consolas portátiles y miniordenadores para videojuegos. Ahora, ha decidido dar un paso adelante e introducirse en el mundo de los 'smartphones'.

"Cuando el teléfono móvil se encuentra con la esencia de las consolas portátiles de juegos" es la forma en que la firma tecnológica describe Ayaneo Phone, el que será su primer teléfono móvil, dirigido a los jugadores.

El anuncio lo ha hecho a través de un breve vídeo que muestra la silueta del dispositivo, que contará con una cámara de tres lentes y botones físicos en un lateral, según lo poco que deja ver.

Previsiblemente, Ayaneo Phone está inspirado en algún equipo antiguo, como ha anticipado con la frase "rehacer lo retro", y su propósito será "revivir emociones familiares al alcance de tu mano".

