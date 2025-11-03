Arne Slot: "Recibiré de manera calurosa a Trent Alexander-Arnold, la afición no lo sé"

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, aseguró este lunes que recibirá "con cariño" a Trent Alexander-Arnold, ex jugador 'red' y ahora en el Real Madrid, aunque no sabe qué bienvenida le dedicará la afición del equipo inglés, al mismo tiempo que avisó de que "cada partido es una prueba" para ellos porque es "un equipo nuevo".

"A la afición puedo pedirle que venga mañana y nos ayude como hicieron el sábado. Fueron de gran ayuda para el equipo. Creo que el sábado Anfield mostró lo importante que son para el equipo. Esperemos que los jugadores, el equipo y los fans puedan hacer lo mismo mañana", deseó Slot en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Real Madrid de este martes.

El técnico 'red' apuntó que "cada partido es un prueba" para este Liverpool, porque son "un nuevo equipo". "El año pasado, el Real Madrid tenía muchas bajas y ahora no. No es lo mismo. Y nosotros éramos un equipo diferente. Ellos tienen el mismo equipo y han sumado algunos futbolistas", analizó.

"Nos enfrentamos a un buen equipo que ha ganado durante años en Europa, además tienen un buen entrenador. Para mí es difícil comparar este partido con el año pasado. Xabi ha hecho un trabajo increíble en Madrid. Han añadido nuevos jugadores y eso puede influir en su estilo de juego, pero la temporada pasada vi un buen Real Madrid, y lo veo ahora también. Siempre han sido una fuerza en esta competición, son 15 títulos y no se cuántas semifinales", elogió.

Este partido significará el regreso de Alexander-Arnold a Anfield. "Tengo grandes recuerdos de él como ser humano. Mi experiencia trabajando con él es positiva. Recuerdo cuando le veía en la televisión... Tenemos grandes momentos con la camiseta del Liverpool. Yo le daré un recibimiento caluroso, pero no sé cómo le recibirá la afición", valoró.

Finalmente, valoró el enfado de Vinícius Júnior en el Clásico al ser cambiado, aunque esta "no es lo primero" que se le viene a la mente cuando recuerda ese partido. "Fue un partido fantástico para ver. Fue un partido muy especial", dijo. "Vinícius es muy rápido, su uno contra uno es muy, muy, muy especial. Es un jugador increíble para el Real Madrid mientras juegue allí", concluyó, antes de confirmar las bajas de Jeremy Frimpong y Alisson Becker, y la duda de Aleksander Isak.