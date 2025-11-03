Agencias

Ana Pastor renuncia a la presidencia de A.M.A. y le sustituirá en el cargo Luis Campos

La Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.) ha anunciado este lunes la renuncia de Ana Pastor como presidenta de la entidad, cargo que asumirá Luis Campos, quien ya dirigió la organización entre 2017 y 2022.

Según informa A.M.A, Luis Campos Villarino, médico nuclear de formación y expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, asume esta nueva responsabilidad con "voluntad de trabajo y enorme compromiso". Hasta ahora ocupaba el cargo de vicesecretario de A.M.A. y presidente de A.M.A. América Seguros Ecuador.

A.M.A resalta que su trayectoria profesional y su conocimiento del colectivo sanitario refuerzan la misión de la entidad de "proteger, acompañar y servir" a quienes dedican su vida a cuidar de los demás. Asimismo, el consejo de la mutua ha acordado el nombramiento de Pedro Hidalgo como secretario general. Completan la directiva de la entidad Inmaculada Martínez y Luis Alberto Calvo como vicepresidentes, y Luis Cáceres como vicesecretario.

"Con este relevo, A.M.A. inicia una nueva etapa en la que mantiene intacto su compromiso y su vocación de servicio hacia sus mutualistas", finaliza la Agrupación.

