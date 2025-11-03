Al menos cinco muertos y más de cien heridos por el seísmo de 6,3 en el norte de Agfanistán

Al menos cinco personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en la provincia afgana de Samangán, en el norte del país, como consecuencia del seísmo de magnitud 6,3 que este domingo ha sacudido esta y otras regiones de Afganistán.

"Hasta el momento, se han registrado cinco fallecidos en Samangán y 143 heridos, la mayoría de los cuales ya han sido trasladados a sus hogares tras recibir atención médica", ha anunciado en su cuenta de X la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, en un comunicado en el que ha indicado que se trata de cifras provisionales.

El organismo ha señalado asimismo que todos sus funcionarios provinciales se están coordinando con los gobernadores de distrito de las provincias afectadas para "garantizar la llegada oportuna de los equipos de rescate y la asistencia necesaria".

Previamente, ha confirmado que el "fuerte" terremoto ha tenido lugar en "varias provincias" y ha situado su epicentro en el distrito de Najchir, en la provincia de Samangán.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de la magnitud del seísmo, 6,3 en la escala de Ritcher, que se produjo a las 21.29 hora peninsular española (0.59 horas en Afganistán).

El hipocentro estaría a 28 kilómetros de profundidad y el epicentro, a 22,5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de unos 65.000 habitantes, según esta entidad.

El pasado 31 de agosto más de 1.000 personas murieron en un terremoto en el noreste del país, según el balance de la Media Luna Roja de Afganistán.