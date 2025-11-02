Agencias

Una mujer muerta en un ataque de un dron en la región rusa de Bélgorod

Guardar

Una mujer ha fallecido este domingo por el ataque de un dron sobre la localidad de Kurgashki, distrito de Valuiki, en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según han informado las autoridades regionales.

"Una mujer estaba en estado crítico. Los médicos han hecho todo lo posible para salvarle la vida, pero a pesar de todas las medidas adoptadas no han podido salvarla", ha explicado el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en su cuenta en Telegram.

Otras tres personas --dos mujeres y un hombre-- resultaron heridas por la detonación de un dron. Las cuatro fueron trasladadas al Hospital Central del Distrito de Valuiki.

Una de las mujeres continúa hospitalizada con heridas graves por el impacto de metralla y las otras dos personas han salido del centro hospitalario tras recibir atención ambulatoria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iberdrola cierra la compra a Previ de su participación en Neoenergia por 1.920 millones

Iberdrola cierra la compra a

Fallece un corredor al caer por un barranco en el Monte Pajariel, en Ponferrada (León)

Fallece un corredor al caer

Aumentan a 22 los fallecidos por un deslizamiento de tierra tras las inundaciones en el oeste de Kenia

Aumentan a 22 los fallecidos

El PP asegura que "blindará legalmente el mapa de transporte por carretera y exigirá a Renfe cumplir con la puntualidad"

El PP asegura que "blindará

Nigeria promete redoblar su lucha contra la violencia religiosa ante el "juego orquestado" por EEUU

Nigeria promete redoblar su lucha