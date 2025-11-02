Agencias

Un ataque ucraniano causa graves daños materiales en un petrolero y una terminal del puerto ruso de Tuapse

Un ataque aéreo ucraniano ocurrido esta pasada noche contra el puerto ruso de Tuapse, en la región de Krasnodar, ha provocado un incendio en un petrolero y daños en los almacenes de crudo de las instalaciones de la ciudad, que alberga una refinería de Rosneft.

Las autoridades locales rusas han confirmado que los restos de un dron ucraniano provocaron daños en la cubierta del superpetrolero, lo que obligó a la evacuación de su tripulación. Una terminal petrolera también ha resultado alcanzado, según un informe del grupo de trabajo de emergencias de Krasnodar.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso ha informado del derribo de 71 aviones no tripulados de Ucrania sobre Krasnodar y alrededor del mar Negro.

Rosneft opera una terminal de transbordo cerca de su refinería de Tuapse con una capacidad de aproximadamente 17 millones de toneladas anuales, según el sitio web de la petrolera.

La terminal se utiliza principalmente para la exportación de fueloil, nafta y diésel producidos en las refinerías de Tuapse, Saratov, Achinsk y Samara de la compañía. La refinería de Tuapse tiene una capacidad de aproximadamente 240.000 barriles diarios.

