Los Dodgers conquistan las Series Mundiales de Béisbol en el séptimo partido de la final ante los Blue Jays

Los Angeles Dodgers derrotaron este sábado a los Toronto Blue Jays en el séptimo partido de la final de las Series Mundiales de Béisbol para revalidar el título logrado el año pasado y convertirse en el primer equipo en los últimos 25 años que se proclama campeón por segundo curso consecutivo.

En un final trepidante, los Dodgers de Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto tuvieron en Miguel Rojas, que llevó el partido a la prórroga, y Will Smith a sus héroes. Los de California llegaron a ir 3-0 abajo y en la novena entrada seguían perdiendo 4-3. Toronto acariciaba el título que no conquistaba desde 1993, pero entonces fue cuando el venezolano logró un 'home run' para poner el 4-4 en el marcador.

Entonces, Smith logró en el desempate otro 'home run', al que siguió un 'doble play' para alegría de los de California, que se llevaron en el último suspiro el séptimo partido para conquistar el título por segunda temporada consecutiva, algo que solo han logrado los Reds de Cincinnati en 1975 y 1976 y los Yankees de Nueva York, en 1999 y 2000.

EuropaPress

