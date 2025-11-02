Agencias

Las temperaturas aumentarán este lunes en la mayor parte de la Península con cielos poco nubosos o despejados

Las temperaturas aumentarán este lunes en la mayor parte de la Península y se esperan cielos pocos nubosos o despejados, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las máximas descenderán en regiones mediterráneas y Canarias orientales, con aumentos en el resto del país que serán más notables en zonas de montaña del centro y norte, llegando a ser localmente notables en la Cantábrica occidental. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares.

Por su parte, Canarias experimentará un aumento y se podrían superar los 30 grados. En el resto se mantendrán con pocos cambios, según la previsión.

La humedad del Mediterráneo dejará cielos nubosos en regiones del nordeste y sureste peninsulares así como en Baleares. También hay probabilidad de chubascos ocasionales que podrían afectar a las islas y a los litorales de Cataluña, sin descartarse en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería.

Asimismo, se espera nubosidad matinal baja en regiones de la meseta Norte y del extremo norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental. Por la tarde el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, dejando precipitaciones a últimas horas en el oeste de la comunidad.

En Canarias se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y por la mañana se espera niebla en zonas del Cantábrico, norte de Cataluña y especialmente en Galicia y meseta Norte, donde podrían ser más densas y persistentes.

Respecto al viento, soplará poniente rolando a levante moderado en el Estrecho y Alborán, con viento moderado de componente norte en el resto del Mediterráneo que podría dejar intervalos fuertes o rachas muy fuertes en Ampurdán, Menorca y bajo Ebro. Vientos moderados de componente este en Canarias y de componente sur en Galicia, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales al final. En el resto, se espera viento flojo con intervalos moderados en el Cantábrico.

