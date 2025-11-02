Agencias

Las milicias de Hamás anuncian que entregarán este domingo los tres cadáveres de rehenes israelíes

Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado que entregarán este mismo domingo tres cuerpos sin vida de rehenes israelíes en la Franja de Gaza.

El grupo armado ha indicado que los cuerpos serán entregados esta misma tarde, a las 20.00 horas (19.00 en la España peninsular) en uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza, informa el portal de noticias 'Filastín', afín a Hamás.

El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre incluía la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos.

Hasta el momento han sido entregados los restos de 17 israelíes, por lo que restarían otros once para cumplir con los términos del acuerdo pactado con la mediación de Estados Unidos.

