Las FDI confirman la muerte de cuatro "terroristas" en un ataque israelí en el sur de Líbano

La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado a primera hora de este domingo la muerte de cuatro "terroristas" pertenecientes a la fuerza de élite Radwan del partido-milicia chií libanés Hezbolá, incluida "la persona responsable del apoyo logístico", en un ataque perpetrado a última hora del sábado en el sur de Líbano.

"Anoche, las FDI atacaron y eliminaron en la zona de Raman, en el sur del Líbano, bajo el mando del Comando Norte y con el apoyo de la Fuerza Aérea, a la persona responsable del apoyo logístico a la fuerza Radwan de la organización terrorista Hezbolá", ha anunciado el Ejército israelí en una publicación en su cuenta en la red social X.

Las tropas israelíes han apuntado en el mismo mensaje que esta persona habría trabajado activamente para "reconstruir las infraestructuras terroristas" de Hezbolá en el sur de Líbano, desde donde estaría asimismo "promoviendo la transferencia de armas".

A ojos del Ejército hebreo, la actividad de las cuatro personas "eliminadas" constituía "una amenaza para el Estado de Israel", así como "una violación del entendimiento mutuo entre Israel y Líbano". A este respecto, han añadido, "las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza" contra el país.

Previamente, a última hora de este sábado, la televisión libanesa Al Mayadín recogía la muerte de al menos cuatro personas en un ataque con drones en la localidad de Doha Kefarsim del distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, donde además al menos tres personas resultaron heridas.

Este ataque ha tenido lugar dos días después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, ordenara a su Ejército "hacer frente a cualquier incursión israelí", después de que un funcionario muriera a manos de las FDI durante una operación en la ciudad de Blida, un suceso tildado por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, como un "ataque flagrante a las instituciones y la soberanía" del país.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. En la zona están desplegados unos 11.000 militares desplegados, de los cuales alrededor de 700 son españoles.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.