Las autoridades de Gaza constatan tres muertos por ataques israelíes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado la muerte de tres personas en los ataques israelíes de las últimas 24 horas y ha aprovechado para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 236 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.

En su balance de este domingo, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás, ha confirmado un total de siete muertos desde el sábado y seis heridos. A los tres fallecidos en los últimos ataques suma otros tres hallados entre los escombros de ataques previos y un último fallecido que sucumbió a las heridas que padecía.

En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado un total de 68.865 muertos y 170.670 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

A los 236 muertos constatados desde el comienzo del alto el fuego, las autoridades de Gaza añaden otros 600 heridos por ataques desde el 11 de octubre, y la recuperación de los restos mortales de 502 palestinos.

