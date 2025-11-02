La UE da por "fiables" las informaciones que constatan "muchos fallecidos" en las protestas de Tanzania

La máxima representante diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, considera que las informaciones que están llegando sobre la represión de las fuerzas de seguridad de Tanzania a los manifestantes opositores que han condenado como una farsa las elecciones de esta semana son "fidedignas" y representan un motivo de "extrema preocupación" para Bruselas y su relación con el país africano.

Amnistía Internacional estima, como mínimo, que la represión contra los manifestantes ha dejado al menos 100 muertos desde los comicios del 29 de octubre; unas elecciones donde, según la comisión electoral nacional, la presidenta Samia Suhulu Hassan se ha hecho con una victoria incontestable al recibir el 98 por ciento de los votos, sin oposición real a su candidatura. La principal oposición del país, Chadema, cifra los muertos en más de 700.

"Las informaciones fidedignas que hablan de un gran número de fallecidos y heridos graves son motivo de extrema preocupación. La UE insta a las autoridades a actuar con la máxima moderación para preservar la vida humana", ha manifestado Kallas en un comunicado publicado este domingo.

La alta representante europea también declara una "falta de igualdad de condiciones en el período previo a las elecciones", marcado "por denuncias de secuestros, desapariciones y violencia que limitaron el espacio cívico y democrático".

"La UE exige la liberación de todos los políticos detenidos y un juicio transparente e imparcial para los arrestados, con fundamentos jurídicos sólidos, así como investigaciones rápidas y exhaustivas de todos los incidentes denunciados de secuestros, desapariciones y violencia", ha solicitado Kallas.

Tras recordar "la larga relación con Tanzania", en el marco del Acuerdo UE-OCDE sobre Samoa, Kallas anima al Gobierno tanzano "a que prosiga sus esfuerzos para la puesta en marcha de un sistema multipartidista en toda regla, y a que entable un diálogo abierto e inclusivo con todas las partes interesadas, en particular los partidos de la oposición y la sociedad civil, en pos de la reconciliación".