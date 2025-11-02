Agencias

Kicillof afea el rechazo de Milei a la oposición y le insta a "escuchar, corregir y dialogar" con "seriedad"

El gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha reprochado este sábado al presidente del país, Javier Milei, la falta de "realidad" de su modelo económico y la "intromisión" estadounidense derivada de ella, al tiempo que le ha afeado su negativa a dialogar con los gobernadores "enemigos" --como el propio Kicillof-- y le ha instado a "escuchar" y "corregir".

"Presidente Milei: Los argentinos lo están pasando mal (...). Su política económica está destruyendo el tejido social y productivo de Argentina. Por eso le pido que escuche, que corrija, que dialogue (...). El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria", ha expresado Kicillof en una carta remitida este sábado al mandatario argentino.

El gobernador ha insistido en la importancia de entablar conversaciones "con quienes piensan distinto", pues fueron también "elegidos democráticamente para defender los intereses de (sus) pueblos", y le ha advertido de que excluir a las provincias lideradas por gobiernos de oposición de sus reuniones "es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal".

En esta línea, el bonaerense ha ofrecido a Milei la posibilidad de "discutir" con "seriedad" tantas cuestiones como él "quiera agregar", tal y como hizo tras su victoria en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre.

"En virtud de nuestras responsabilidades, estamos obligados a coordinar para proteger a los que más sufren, reactivar la producción, fortalecer el federalismo y garantizar que las provincias reciban lo que les corresponde", ha apostillado, señalando que no recibirá por su parte "insultos ni agresiones", pero que "tampoco (cederá) en la defensa de los intereses de (su) provincia o en la defensa de las convicciones de (su) fuerza política".

CONTRA LA "INTROMISIÓN" ESTADOUNIDENSE

Además de denunciar la discriminación de las provincias lideradas por la oposición, Kicillof ha criticado con severidad "las calamidades que (el) modelo económico" de Milei ha ocasionado en los distintos estratos de la sociedad argentina, apuntando a la "intromisión económica y política" de Estados Unidos como uno de sus principales causantes.

"Su plan económico, basado en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada para contener los precios, fracasó. Los dólares de (el secretario del Tesoro de EEUU) Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos", ha añadido el gobernador, lamentando que esta intervención se ha traducido en "una pérdida de soberanía y dignidad nacional".

"Le recuerdo, señor Presidente, que el respaldo del extranjero no reemplaza el respaldo del pueblo argentino", ha continuado Kicillof, subrayando que "su tarea es gobernar para todos los argentinos, dentro de la Constitución, respetando el federalismo y defendiendo el interés nacional. Será el pueblo, dentro de dos años, quien decida si cumplió o no con esa tarea", ha sentenciado.

Esta misiva ha sido publicada después de que el presidente argentino reuniera este jueves en la Casa Rosa a todos los gobernadores de las provincias del país, a excepción de cuatro --entre ellos Kicillof-- en busca de su apoyo para los presupuestos del próximo año y la reforma laboral además de otras medidas.

Todo ello después de que La Libertad Avanza se convirtiera el pasado domingo en el partido más votado en las elecciones legislativas parciales, haciéndose con más de la mitad de los escaños en juego en ambas cámaras.

