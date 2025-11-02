Agencias

Jannik Sinner conquista el Masters 1000 de París y recupera el número uno del mundo

Guardar

El tenista italiano Jannik Sinner venció este domingo por 6-4 y 7-6 (4) la final del torneo de París, último Masters 1000 del año, al canadiense Félix Auger-Aliassime en 1 hora y 52 minutos de partido, para conquistar su quinto título de 2025 y recuperar el número uno del mundo, que ostentaba el español Carlos Alcaraz.

El de San Cándido puso la guinda en París levantando su quinto título de categoría Masters 1000 en la que ha sido su victoria número 26 de manera consecutiva en pista dura cubierta, es decir, no pierde desde las Finales de la Copa Davis 2023.

Además, su triunfo sobre Aliassime le permite ascender a lo más alto del ranking de cara a las Finales ATP, donde luchará con Alcaraz, eliminado en París en primera ronda, por mantener su condición de número uno a final de año.

El italiano, como a lo largo del torneo -no ha cedido un solo set esta semana-, entró con más confianza y seguridad a la final, y en el juego inicial se apuntó el primer 'break'. Una ventaja que ya no perdió y guardó hasta el final de una manga que cerró sin problemas por 6-4 en la primera bola de set.

La segunda manga fue otra historia, con mucha más igualdad y un tenista canadiense más entonado y competitivo. De hecho, neutralizó hasta cinco puntos de rotura a favor del italiano y forzó el 'tie break'. No obstante, en el desempate, Sinner volvió a imponer su ley y se adjudicó el torneo sin más fisuras.

Ahora, la siguiente parada son las Finales de la ATP, del 9 al 16 de noviembre, donde deberá defender su actual ventaja de 250 puntos, aunque el panorama es favorable para el murciano, que solo defiende 200 unidades.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nicaragua crea zonas libres de impuestos para empresas chinas que inviertan en el país

Nicaragua crea zonas libres de

La danza contemporánea de 'Ánima' llega por primera vez a Huelva de la mano del OCIb

La danza contemporánea de 'Ánima'

El principal embalse de Teherán tiene reservas de agua solo para dos semanas

El principal embalse de Teherán

(Crónica) El Celta entra en racha y el Alavés da un paso al frente contra el Espanyol

(Crónica) El Celta entra en

El Rey asiste mañana a la inauguración del Gran Museo Egipcio

El Rey asiste mañana a