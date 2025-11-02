Irán anuncia la construcción de ocho nuevas plantas nucleares con ayuda de Rusia

La Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI) ha anunciado este domingo la construcción de ocho nuevas plantas nucleares en el país merced a un acuerdo con Rusia para activar un plan de reconstrucción de su programa nuclear tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos este pasado verano.

El director general de la OEAI, Mohamed Eslami, ha concretado que cuatro de estas nuevas plantas serán construidas en la provincia de Bushehr, precisamente uno de los principales objetivos de la campaña de bombardeos. Las otras cuatro se darán a conocer próximamente.

Eslami ha explicado que este nueva red tiene como objetivo garantizar el suministro energético a zonas remotas del país, en particular a las costas del norte, escenario ya de la construcción en marcha de una planta en la provincia de Golestan.

Este nuevo proyecto permitirá que Irán alcance una capacidad de producción de unos 20.000 megavatios de electricidad generada por energía nuclear, ha añadido en un comentario recogido por la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Coincidiendo con este anuncio, el presidente del país, el reformista Masud Pezeshkian, ha asegurado que la intención es la de reconstruir las instalaciones dañadas en los ataques de julio a través de un proyecto que contará "con todos los recursos del Gobierno".

Como es habitual, el presidente ha recalcado que Teherán no busca desarrollar un programa de armas nucleares y que empleará energía nuclear con fines civiles, antes de calificar las acusaciones de las potencias occidentales al respecto como "una mentira" destinada a obstaculizar el progreso científico de Irán.