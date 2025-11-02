Hansi Flick: "Esta semana fueron los mejores entrenamientos de la temporada"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confesó que vio cosas que hicieron "muy bien" y otras "que no tan bien" en la victoria (3-1) sobre el Elche este domingo, al tiempo que destacó los "mejores entrenamientos de la temporada" esta semana para tratar de mejorar y seguir sumando de tres en tres en la Liga.

"He visto muchas cosas que hicimos muy bien, y otras que no tan bien. Tenemos que mejorar, seguir luchando. Fue un rival que quería tener la pelota. Queríamos presionar y lo hicimos. Metimos los dos goles y creamos muchas ocasiones. No lo hicimos tan bien por no aprovechar esas ocasiones", dijo.

El preparador azulgrana explicó en rueda de prensa que echarán de menos a Pedri igual que a otros jugadores lesionados. "Todos sabemos que Pedri es un jugador increíble, y queremos tenerlo en cada partido, pero tenemos que manejarlo. Hoy lo hicimos bien y podemos mejorar también. Tenemos los tres puntos, más confianza y hay que seguir", afirmó.

"De Jong está a un gran nivel, su partido fue muy bueno, en esta posición de '8', de '6', estoy contento con él. Hemos perdido muchos jugadores y tenemos un joven equipo. Ahora han vuelto Olmo y Lewandowski, tenemos otras bajas. Perdemos mucha calidad, pero esta semana fueron buenos entrenamientos, los mejores de la temporada, y hoy vimos la actividad, la dinámica, creamos ocasiones, me encantó. Pero tenemos que hablar de la posesión de pelota, no fue bueno, tenemos que guardar la posición. Lo primero son los tres puntos y ahora, a seguir. No es un momento fácil pero estoy contento con lo que vi hoy", añadió pasando página tras el Clásico.

Por otro lado, Flick pidió más a los suyos, como a Fermín López pese a estar involucrado en goles los últimos partidos, o que Marcus Rashford hubiese marcado "un par de goles más". "Si hubiésemos convertido las ocasiones los dos equipos habría sido un 6-2. No era un partido fácil, me gusta cómo jugaron, presión también arriba. Tenemos dos partidos antes del parón y queremos ganarlos", dijo.

Además, el técnico alemán explicó que Lamine Yamal aún convive con su lesión. "Hay que gestionar su lesión. Lo está haciendo muy bien, es disciplinado, tiene que entrenar, tratamiento. Es un buen paso para él. Creo que no está superado, tiene que saber llevarlo", apuntó, destacando el paso adelante de Eric García.