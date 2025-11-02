Agencias

España se compromete con la protección de periodistas y reconoce a la "prensa libre" como pilar democrático

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reafirmado "su compromiso" con la protección de los profesionales de la comunicación y ha reconocido a la "prensa libre" como pilar "esencial" de la democracia.

Así lo han expresado en un comunicado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas que se celebra cada 2 de noviembre. "Sin periodistas libres y que trabajen sin miedo a represalias, y sin el acceso a una información veraz y fiable, no hay transparencia y no hay auténtica democracia", han insistido desde el ministerio.

En este sentido, en el comunicado se explica que el Gobierno apoya los mecanismos internacionales y europeos de protección de la libertad de prensa, la defensa de la independencia editorial y el secreto de las fuentes, "así como la rendición de cuentas de los perpetradores de ataques y crímenes contra periodistas".

Además, en el escrito se especifica que "España reafirma su respaldo a quienes informan desde zonas de conflicto o bajo presión".

