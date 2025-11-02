España, el séptimo país que más donaciones efectivas realizó en 2024 en Europa con 1,14 millones de euros, según estudio

España ocupó en 2024 el séptimo país que más donaciones efectivas realizó en 2024 en Europa, con 1,14 millones de euros, según datos recopilados por la Fundación Ayuda Efectiva.

En este sentido, la Fundación señala que las donaciones destinadas a proyectos evaluados como los más efectivos para salvar y mejorar vidas crecieron en Europa de 49.500 euros en 2016 a más de 34 millones de euros en 2024.

"Esta evolución muestra un crecimiento exponencial: en tan solo ocho años, las aportaciones en Europa continental se han multiplicado por más de 600 veces, una tendencia que refleja el creciente interés de los donantes europeos por maximizar el impacto de cada euro invertido", apunta.

Por países, revela que el Reino Unido lidera el ránking europeo, con 28,21 millones de euros en donaciones en 2024, seguido por Alemania (16,03 millones de euros), Países Bajos (5,41) y Suiza (4,59). España ocupa la séptima posición, con 1,14 millones de euros donados, y más de 3.000 personas colaborando a través de la Fundación Ayuda Efectiva.

En todo caso, la Fundación agrega que las cifras europeas todavía se sitúan por debajo de las alcanzadas en Estados Unidos. La Fundación destaca que "el mensaje de donar de forma racional y con impacto está calando cada vez más".

Por su parte, el presidente de la Fundación Ayuda Efectiva, Pablo Melchor, explica que donar a las organizaciones benéficas más efectivas "es la forma más sencilla de tener un impacto positivo y verificado en los grandes problemas del mundo, tanto para los particulares como para las empresas". "Aunque la ayuda efectiva es aún una gran desconocida, su crecimiento en Europa es muy significativo", subraya.

Las cifras recogidas en este informe han sido recopiladas por 'Giving What We Can', organización internacional fundada en 2009 en Reino Unido para promover la ayuda efectiva. Han sido adaptadas al contexto español por la Fundación Ayuda Efectiva.

"Estas cifras provienen de organizaciones que promueven la ayuda efectiva a nivel nacional y pueden infrarrepresentar el volumen total de donaciones. En algunos países, parte de las donaciones se tramitan a través de iniciativas de terceros países, lo que puede provocar reasignaciones entre países y, en casos puntuales, riesgo de doble conteo", concluye la Fundación.