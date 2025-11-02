Agencias

El técnico gallego Fran Justo deja de ser el entrenador del CD Mirandés

Guardar

El técnico gallego Fran Justo fue destituido este domingo por el CD Mirandés, después de lograr solo 2 victorias en los 12 primeros partidos de LaLiga Hypermotion 2025-26, y con el equipo 'jabato' en el penúltimo puesto de la tabla.

"El CD Mirandés, tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador del primer equipo, Fran Justo, que no continuará al frente del banquillo del primer equipo", informó la entidad en su página web.

Con Justo, el Mirandés ha conseguido solo dos victorias en Liga, hace dos meses, y el equipo 'jabato' encadena tres derrotas seguidas y ocho partidos sin ganar en la competición doméstica, para ser actualmente penúltimo de la segunda categoría del fútbol español con 9 puntos.

El Mirandés agradeció "el trabajo y el esfuerzo" de Justo durante estos 12 partidos del inicio de la temporada 2025-26 y le deseó "la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Papa llama a la paz en Sudán y pide la apertura de corredores humanitarios

El Papa llama a la

Nvidia suscribe acuerdos con el Gobierno coreano, Samsung, SK, Hyundai y Naver para desplegar 260.000 chips

Nvidia suscribe acuerdos con el

El PSOE lleva al Congreso una reforma legal para que los fondos tengan ayudas fiscales por alquilar barato

El PSOE lleva al Congreso

Asesinado el alcalde de Uruapan (México) tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Asesinado el alcalde de Uruapan

El FBI frustra un "posible atentado terrorista" durante el fin de semana de Halloween

Infobae