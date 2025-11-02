El técnico gallego Fran Justo deja de ser el entrenador del CD Mirandés

El técnico gallego Fran Justo fue destituido este domingo por el CD Mirandés, después de lograr solo 2 victorias en los 12 primeros partidos de LaLiga Hypermotion 2025-26, y con el equipo 'jabato' en el penúltimo puesto de la tabla.

"El CD Mirandés, tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador del primer equipo, Fran Justo, que no continuará al frente del banquillo del primer equipo", informó la entidad en su página web.

Con Justo, el Mirandés ha conseguido solo dos victorias en Liga, hace dos meses, y el equipo 'jabato' encadena tres derrotas seguidas y ocho partidos sin ganar en la competición doméstica, para ser actualmente penúltimo de la segunda categoría del fútbol español con 9 puntos.

El Mirandés agradeció "el trabajo y el esfuerzo" de Justo durante estos 12 partidos del inicio de la temporada 2025-26 y le deseó "la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales".