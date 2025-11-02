El presidente de Siria se reunirá este mes con Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, se reunirá este mes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, según ha anunciado este domingo el Gobierno sirio sobre una visita en principio concretada para el próximo 10 de noviembre y en la que el antiguo líder yihadista firmará la incorporación de su país a la coalición internacional contra Estado Islámico.

La visita ha sido confirmada desde el foro de seguridad de Manama (Bahréin) por el ministro de Exteriores sirio, Assad al Shaibani, un día después de que el enviado especial de Trump a la región, Tom Barrack, concretara a las revistas Al Monitor y Al Majalla el día de la visita, si bien no existe todavía un anuncio oficial a este respecto.

"Está previsto que el presidente Al Shara visite la Casa Blanca este mes, donde mantendrá conversaciones sobre la reconstrucción de Siria tras la guerra", ha anunciado Al Shaibani, en lo que se tratará de la primera vez que un presidente sirio viaja a Washington desde la independencia del país en 1946, y la segunda visita del presidente Al Shara a Estados Unidos, tras su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado mes de septiembre.

Dado que se espera que la visita aborde también el levantamiento total de las sanciones contra Siria, el ministro de Exteriores ha aprovechado para recordar que Damasco sigue insistiendo en la retirada de absolutamente todas las sanciones que pesan sobre el país porque "no ve razón para que continúen", según extractos de su discurso recogidos por la agencia oficial de noticias siria, SANA.