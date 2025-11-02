Agencias

Detenido en Berlín un joven sirio de 22 años bajo sospecha de tramar un atentado

Guardar

Un joven de 22 años de ascendencia siria ha sido detenido en Berlín bajo sospecha de preparar planes de atentado, según ha hecho saber la Fiscalía de la ciudad.

El joven habría compartido en varias ocasiones propaganda de la organización terrorista Estado Islámico en una red social, canciones o himnos con contenido yihadista, que a menudo publica el propio Estado Islámico con la invitación a compartirlos.

El hombre fue detenido en el barrio berlinés de Neukölln y se le acusa haber hecho los preparativos para un delito grave que pone en peligro la seguridad del Estado, según el pliego de cargos.

El portavoz de las autoridades detalló que en la intervención participó un comando especial, que se incautó de materiales aptos para la fabricación de artefactos explosivos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jamaica espera la llegada de 20 aviones con ayuda humanitaria y helicópteros de EE.UU.

Infobae

Rusia denuncia "falta de transparencia" en la aprobación de la última resolución sobre el Sáhara Occidental

Rusia denuncia "falta de transparencia"

Venezuela pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por "solicitar invasión"

Infobae

Trump dice que China ya está al tanto de "las consecuencias" si algún día decide invadir Taiwán

Trump dice que China ya

Polonia intercepta un avión ruso en el Báltico por tercer día esta semana

Polonia intercepta un avión ruso