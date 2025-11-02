Desaparecida la fiscal militar israelí que filtró la violación de un preso palestino

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que ha movilizado "todos los medios" para localizar a la exjefa de la Fiscalía militar de Israel, la general Yifat Tomer Yerushalmi, quien reconoció el viernes que filtró el vídeo de la violación perpetrada por un grupo de reservistas militares israelíes a un preso palestino como una crisis de relaciones públicas que ha provocado "un daño enorme a la reputación" del país y del Ejército.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, "ha ordenado a la Dirección de Operaciones emplear todos los medios a disposición de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para intentar localizarla lo antes posible", según un comunicado oficial de las FDI.

El texto confirma además que Tomer-Yerushalmi "está desaparecida" y resalta que la última pista apunta a su presencia en la playa de Hatzuk, en Tel Aviv.

Tomer Yerushalmi admitió haber filtrado hace un año este vídeo de la violación en la cárcel de la base militar de Sde Teiman, en un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas. Tomer Yerusahlmi acabó dimitiendo y será interrogada durante los próximos días en el marco de este caso.

En su defensa, confesó que fue "personalmente responsable" por la filtración del vídeo antes de explicar que aprobó la difusión del material en un intento por "contrarrestar la propaganda falsa que tenía como objetivo las fuerzas del Estado", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

En el vídeo se ve cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad.

Este mismo domingo, los reservistas acusados de la violación han comparecido enmascarados ante los medios de comunicación para proclamar su inocencia.

"En lugar de un abrazo, recibimos acusaciones, y no nos permitieron responder. Celebraron un juicio simulado como si ya hubieran decidido quién era culpable. No guardaremos silencio. Seguiremos luchando. Solo pedimos justicia", ha proclamado un reservista portavoz en la comparecencia, recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'.

Uno de los abogados del grupo, Moshe Polsky, ha denunciado que la filtración de la fiscal militar ha contaminado todo el proceso judicial y ha exigido una reevaluación completa de los procedimientos. "Durante todo el incidente, la Fiscalía Militar demostró carecer de discreción. A la fiscal el cargo le ha quedado grande. Es imposible seguir gestionando este proceso y todo debe ser revisado a fondo", ha indicado.