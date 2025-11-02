Agencias

Cuatro muertos, tres de ellos afganos, en un tiroteo con la Policía en Pakistán

Cuatro personas, tres de ellas de nacionalidad afgana, han muerto en una operación de la Policía en la región de Jáiber Pajtunjua, en el noroeste del país.

El incidente se ha producido en la ciudad de Peshawar, cuando los agentes han puesto en marcha una operación basada en información de inteligencia contra varios individuos buscados por robos a mano armada. Los sospechosos abrieron fuego contra los policías, que devolvieron los disparos.

El grupo criminal comenzó a funcionar en 2003 y era habitual que se disfrazaran de policías para perpetrar los robos. Tenían presencia en varias ciudades como Peshawar, Rawalpindi o Nowshera. En la operación se han incautado armas, incluidos fusiles de asalto, pistolas y munición, así como varias motocicletas.

En Pakistán viven más de 1,3 millones de afganos registrados como refugiados y 600.000 más sin ningún tipo de documentación, según las estimaciones oficiales. En los últimos meses Pakistán ha deportado a miles de afganos.

