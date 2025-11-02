Agencias

Cristina Bucsa: "Estoy superorgullosa del trabajo que estoy haciendo"

La tenista española Cristina Bucsa reconoció sentirse "superorgullosa del trabajo" que está haciendo en su carrera, después de perder la final del torneo de Hong Kong, de categoría WTA 250 y que se disputa en superficie dura, un partido "superduro" que le da "mucha confianza" para 2026.

"Ha sido un partido superemocionante, superduro. Hemos jugado las dos hasta el límite, estoy contenta de haberlo dado todo. Lástima de que no haya caído de mi parte, pero ha sido una gran semana. Estoy superorgullosa del trabajo que estoy haciendo, de cómo ha ido el año", valoró la de Torrelavega tras perder por 7-5, 6-7(9) y 6-2 la final de Hong Kong ante la joven canadiense Victoria Mboko.

Ser subcampeona en el Hong Kong, le da "mucha confianza para 2026" a la cántabra, para también "trabajar mucho más duro" en el futuro, con "mucha más motivación". "Estoy ansiosa de que se acaben las vacaciones, para ponerme a trabajar mucho más duro para el siguiente año", confesó.

"Ha sido un año superbueno y terminar de esta forma es mejor. Me gusta ganar, obviamente, pero he dado todo en la pista, estoy muy orgullosa, ahora a descansar y a ponerse a tope para el próximo año", concluyó.

