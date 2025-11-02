Agencias

Colombia extradita a EEUU a nueve nacionales colombianos acusados por narcotráfico

Las autoridades de Colombia, en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), han extraditado este sábado a Estados Unidos a nueve nacionales colombianos vinculados al narcotráfico, incluido el líder de una banda ligada al antiguo cártel mexicano de Los Zetas, actualmente conocido como Cártel del Noreste, según ha informado el Ejecutivo del país.

"Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la oficina de Interpol y autoridades estadounidenses, entregó hoy a nueve ciudadanos colombianos requeridos por narcotráfico y concierto para delinquir (...), entre ellos, alias 'Negro Frank', quien habría sido segundo al mando de la organización delictiva de El Loco Barrera y habría colaborado con Los Zetas de México", ha comunicado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una publicación en la red social X.

Sánchez ha presentado esta muestra de colaboración "contra el crimen transaccional" como un "logro" que "refuerza la alianza estratégica" entre Colombia y Estados Unidos, "fortaleciendo la cooperación internacional en materia de justicia y seguridad".

Este hecho, ha agregado, "envía un mensaje claro a quienes trafican con muerte: No tendrán refugio ni impunidad en Colombia".

En este contexto, el titular colombiano de Defensa ha reiterado el compromiso del Gobierno nacional con la protección los colombianos y de la democracia, asegurando que harán que "los responsables de crímenes respondan ante la ley sin importar su conexión internacional".

