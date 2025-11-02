Bessent espera que China cumpla con los acuerdos sobre tierras raras o restaurará los aranceles

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha expresado su deseo de que China cumpla con los compromisos adoptados sobre tierras raras o de lo contrario se expondrá a una restauración de los aranceles norteamericanos.

"No queremos romper relaciones con China, pero necesitamos reducir los riesgos. Han demostrado ser un socio poco fiable en muchos ámbitos", ha declarado Bessent en una entrevista con la cadena CNN.

Poco después, y ya en Fox News, Bessent ha avisado que Estados Unidos está preparado para aumentar los aranceles a China si el país no cumple su compromiso.

"Los chinos se han apoderado de este mercado y, lamentablemente, en ocasiones han demostrado ser socios comerciales poco de fiar", ha indicado Bessent tras el acuerdo alcanzado el jueves entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping en Busan.

Tras la reunión, China anunció que suspendería doce meses el endurecimiento de sus restricciones a la exportación de tierras raras.

"Espero que podamos contar con ellos como socios más fiables ", ha el secretario del Tesoro de Estados Unidos. De lo contrario, "podríamos volver a plantear la amenaza de aranceles y utilizar muchas otras medidas", ha avisado.

"Vamos a avanzar a toda velocidad durante los próximos uno o dos años, y vamos a librarnos de esta espada que los chinos tienen colgando sobre nosotros, y sobre el mundo entero", ha añadido.