Al menos cuatro muertos en un ataque ruso en Samarivsk (Ucrania)

Al menos cuatro personas han muerto este domingo en un ataque ruso sobre el distrito de Samarivsk, en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, cerca de la línea del frente entre las fuerzas ucranianas y las rusas.

"Dos niños de 11 y 14 años de edad han muerto. Nuestras condolencias para los familiares. En total, la tragedia ha costado la vida a cuatro personas", ha informado la administración militar regional ucraniana de Dnipropetrovsk en su cuenta en Telegram.

El jefe de la administración militar, Vladislav Gaivanenko, ha denunciado que "el agresor no cesa de aterrorizar otros distritos de la región" y explicado que un dron ruso impactó el núcleo de población de Dubovikivska, lo que provocó un incendio que afectó a cinco viviendas y otras estructuras. Además hubo otro ataque sobre la cercana localidad de Vasilkivska.

Otros drones han atacado infraestructuras y un coche en el distrito de Pavlohrad, ha indicado Gaivanenko. También ha dado cuenta de daños por drones y fuego de artillería en la región de Nikópol, concretamente en el distrito central, en Pokrovska, Marhanetska y Chervonogrigorivska.

Las fuerzas ucranianas han logrado derribar siete drones rusos en la región de Dnipropetrovsk.

