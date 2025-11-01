Agencias

Una jueza de EEUU tumba la orden de Trump para exigir pruebas de nacionalidad a los votantes

La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly ha sentenciado que la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para exigir pruebas documentales en el formulario de registro de votantes para certificar la ciudadanía estadounidense es ilegal y va contra la Constitución del país norteamericano.

"La Constitución asigna la responsabilidad de regular las elecciones federales a los estados y al Congreso, no al presidente", ha sostenido la magistrada en el auto para luego concluir que "el presidente no tiene ningún rol en dictar cambios específicos al Formulario Federal".

El inquilino de la Casa Blanca emitió en marzo una orden para endurecer los requisitos sobre la ciudadanía en el registro electoral y recortar la financiación a aquellos estados que fracasen en garantizar unas elecciones limpias.

Una de las modificaciones de esta orden fue la inclusión de una pregunta más en el formulario de registro de votantes para pedir documentos que probaran la nacionalidad de los inscritos. La medida se enmarca dentro de la retórica conspiranoica del Partido Republicano sobre el registro de inmigrantes indocumentados en las elecciones.

La jueza ya bloqueó hace meses varias secciones clave de esta orden de manera cautelar y en este nuevo fallo concluye que el mandatario estadounidense ha excedido "la autoridad presidencial".

"En este caso, el presidente ha hecho mucho más que expresar sus opiniones: ha emitido una 'orden' instruyendo que una comisión independiente 'deberá' requerir cambios a un documento cuyo contenido el Congreso ha regulado estrictamente. (...) Ese mandato excede la autoridad del presidente", reza el fallo judicial.

EuropaPress

