Agencias

Una estampida humana deja al menos diez muertos en un templo hindú en el sureste de India

Guardar

Al menos diez personas han muerto y decenas han resultado heridas a última hora de este pasado viernes en el sureste de India como consecuencia de una estampida humana durante una ceremonia de adoración en un templo hindú en el estado de Andhra Pradesh.

La mayoría de los fallecidos, según las autoridades locales, son mujeres y niños que habían acudido al templo en la localidad de Kasibugga para conmemorar una festividad hindú.

Varios equipos de ambulancias se han trasladado al lugar para atender a los heridos 'in situ' mientras las autoridades intentan esclarecer el origen de la estampida. La situación, ahora mismo, está bajo control, han confirmado fuentes policiales a la cadena NDTV.

El ministro de Agricultura del estado, Kinjarapu Atchannaidu, se ha presentado en el lugar de la tragedia para evaluar de primera mano su impacto, según ha confirmado por otro lado el diario 'The Hindustan Times.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenidos en Madrid dos fugitivos por agresiones sexuales a menores y ya son 35 los localizados en un año

Detenidos en Madrid dos fugitivos

La selección femenina peleará por un nuevo título sin complejos y apoyada en un sólido momento

La selección femenina peleará por

La Guardia Civil detiene a 22 personas de una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet

La Guardia Civil detiene a

Las atrocidades de las RSF en El Fasher, un nuevo capítulo en el sangriento historial del grupo en Darfur

Las atrocidades de las RSF

Israel constata que los últimos tres restos mortales entregados por Hamás no son israelíes

Israel constata que los últimos