Un detenido por pinchar con un punzón a un trabajador de un local de ocio de Palma y provocarle lesiones

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen venezolano, como presunto autor de un delito de lesiones, por pinchar con un punzón a un trabajador de un local de ocio de Palma y provocarle diversas lesiones.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, la madrugada del pasado lunes, el 091 recibió una llamada en la que se informaba que el personal de seguridad de un local de ocio del barrio de S'Indioteria de Palma tenía localizado a un varón que habría propinado varios pinchazos con un objeto metálico a uno de ellos, causándole varias heridas.

Por ello, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía fueron hasta el lugar para recabar toda la información sobre los hechos. A su llegada, los agentes observaron a un hombre retenido por dos empleados de seguridad en el exterior del local.

Los policías comprobaron como uno de los trabajadores sangraba abundantemente por una oreja. El empleado manifestó que, momentos antes, el varón que permanecía retenido en el suelo le había provocado las heridas tras agredirle con un punzón metálico.

El trabajador indicó que el hombre, junto con su hermano, habría estado causando molestias en el interior del local en el que trabaja y que, por ello, ambos habían sido obligados a abandonar el establecimiento.

Al salir del local, el presunto autor y su hermano, agarrando varias botellas de cristal del suelo, comenzaron a lanzarlas hacia las cristaleras del establecimiento. Tras ser increpados, el presunto autor se dirigió hasta su vehículo y sacó del maletero un punzón de metal.

Tras esto, el presunto autor se abalanzó violentamente sobre el empleado de seguridad y le propinó varios pinchazos en una oreja, provocándole varias heridas de diversa gravedad. La víctima, junto con otros compañeros de trabajo, logró retener al hombre hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.

Finalmente, los agentes detuvieron al hombre por un delito de lesiones, siendo trasladado a dependencias policiales.

La víctima, tras una primera asistencia sanitaria, se trasladó hasta un centro hospitalario donde recibió varios puntos de sutura en la oreja.