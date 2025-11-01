Rusia asegura que los militares ucranianos atrapados en Pokrovsk han comenzado a rendirse

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de que los militares ucranianos que se encuentran en la ciudad de Pokrovsk --Krasnoarmiisk para Moscú--, rodeada por fuerzas rusas, han comenzado a rendirse.

Sin embargo, Ucrania no ha confirmado que la ciudad esté rodeada y ha asegurado que la situación en la ciudad, ubicada en la región de Donetsk (este) es "complicada y dinámica" e incluso sostiene que han mejorado sus posiciones en algunos distritos de la ciudad.

Moscú ha difundido el testimonio de un militar ucraniano, Viacheslav Krevenko, uno de los soldados que habrían sido capturados. "Me percaté de que el comandante nos había abandonado hace tiempo. Mi compañero y yo intentamos organizar la defensa en una casa, pero después decidimos que era mejor rendirse porque no tenía ningún sentido resistir. El comandante nos ha traicionado", ha explicado, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.

Por otra parte, las Fuerzas Aéreas ucranianas han denunciado que la pasada noche Rusia lanzó 223 drones contra territorio ucraniano. De ellos, 206 fueron derribados y se han contabilizado siete impactos.