Nigeria responde a Trump que está haciendo todo lo posible para defender a los cristianos del extremismo

El Gobierno nigeriano ha asegurado que está haciendo todo lo que está en su mano para proteger a toda la población de los ataques del extremismo en el país tras conocer su inclusión, por orden del presidente de EEUU, Donald Trump, en una lista de países "preocupantes" por la violencia contra los cristianos.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump aseguró que "el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria" y que "miles de cristianos están siendo asesinados" a manos de "islamistas radicales".

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana.

En su respuesta, el Ministerio de Exteriores nigeriano "toma nota" de la reciente declaración de Trump antes de reiterar su compromiso para abordar "el violento extrremismo, alimentado por intereses especiales, que ha contribuido a fomentar la división y la degradación en los países que se encuentra en la intersección del África Occidental y del Sahel".

"Lamentamos profundamente la pérdida de todas las víctimas del extremismo violento y rendimos homenaje a nuestras fuerzas armadas, que continúan luchando contra enemigos crueles y cobardes", ha asegurado el Ministerio antes de reiterar que "el Gobierno Federal de Nigeria seguirá defendiendo a todos sus ciudadanos, sin distinción de raza, credo o religión".

Al igual que Estados Unidos, Nigeria no tiene más opción que celebrar la diversidad, que constituye nuestra mayor fortaleza. Nigeria es un país temeroso de Dios, donde respetamos la fe, la tolerancia, la diversidad y la inclusión, en consonancia con el orden internacional basado en normas", ha añadido el Ministerio.

El Gobierno nigeriano confía, por último, en que "Estados Unidos seguirá siendo un aliado cercano" y garantiza que el país africano mantendrá "su firme compromiso con todos los socios que creen en la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia genuinas".

EuropaPress

