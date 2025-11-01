Mecanismo de liquidez de la Fed realiza un número récord de préstamos a bancos en un día

Washington, 31 oct (EFE).- El mecanismo de liquidez instantáneo de la Reserva Federal aprobó este viernes un volumen récord de préstamos para las entidades bancarias estadounidenses ante la aparente escasez de saldo bancario al finalizar el mes de octubre.

El Servicio Permanente de Reposición (SRP, por sus siglas en inglés) de la Fed prestó hoy un total de 50.350 millones de dólares a los bancos, el mayor volumen desde que el sistema se estableció en 2021 para proporcionar créditos rápidos avalados con activos considerados seguros como bonos del Tesoro o hipotecas.

Las inyecciones se aprobaron en dos rondas de financiación distintas, una primera valorada en 30.000 millones de dólares y una segunda en 20.350 millones, según los datos del servicio que publica hoy la Reserva Federal de Nueva York.

El volumen récord de préstamos rápidos se produce en el último día del mes, un momento en que pagos, liquidaciones u obligaciones de los bancos tienden a dispararse, y también después de que el miércoles la Fed anunciara que el 1 de diciembre dejará de retirar efectivo de los mercados al poner fin a su programa de ajuste cuantitativo, pensado para enfriar la economía. EFE